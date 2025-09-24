Monumento a Güemes: realizan obras en la zona de las escalinatas

La Municipalidad se encuentra trabajando en la colocación de lajas en el primer descanso. Además, se acondicionarán las caminerías y ya se efectuó la limpieza general del canal pluvial que se encuentra dentro del predio. Las tareas demandarán alrededor de 30 días.

Con el fin de brindar un entorno seguro y agradable, la Municipalidad se encuentra trabajando en el acondicionamiento del sector de escalinatas del Monumento al General Güemes.

Actualmente se procedió al movimiento del suelo de tierra para compactarlo y nivelarlo; lo que dará lugar a la colocación de lajas impermeables en todo el sector que comprende el primer descanso entre ambas líneas de escaleras, frente a la avenida Uruguay.

Simultáneamente, se acondicionarán las caminerías para brindar mayor seguridad para quienes hagan uso de las mismas, ya que en algunos tramos había piedras removidas o desniveladas por el propio uso.

Además, ya se acondicionó el canal pluvial que se encuentra en el interior del predio con el fin de permitir un correcto drenaje del agua de lluvia. Es importante destacar que, se retiró una importante cantidad de basura y residuos que generaban obstrucciones.

Las tareas demandarán alrededor de 30 días, por lo que se solicita a la comunidad en general que respete las indicaciones para prevenir situaciones de riesgo o daños en la obra en desarrollo.