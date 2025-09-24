El municipio renovó el pavimento de la Av. Bicentenario y 12 de Octubre

Las obras permitirán una mejor circulación y mayor seguridad vial en la zona. Al tratarse de asfalto es de rápido secado por lo que el tránsito fue habilitado a las pocas horas de finalizada la tarea. Se realizaron con recursos propios y personal municipal.

La Municipalidad continúa con las obras de recuperación de calles con el fin de mejorar la fluidez vehicular, en especial en los principales corredores viales de la ciudad.

En este marco, se efectuaron obras de repavimentación en la avenida Bicentenario de la Batalla de Salta y 12 de Octubre; una de las arterias más utilizadas por los vecinos que circulan de sur a norte.

Al tratarse de asfalto, es de rápido secado por lo que el tránsito se habilitó a las pocas horas de finalizada la tarea.

Es importante destacar que, las obras se realizaron con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica.