En el SUM de Bº Sanidad hay opciones recreativas y formativas para la comunidad
La Municipalidad de Salta invita a los vecinos a participar de las distintas propuestas que se desarrollan esta semana en el SUM de barrio Sanidad, ubicado en Federico Leloir 62.
La comunidad podrá realizar actividades deportivas, culturales y de formación.
Cronograma de actividades:
Martes 23
Escuela de Box Municipal
Horario: 19:15 a 20:30
Inscripción: 3875910758
Jueves 25
Escuela de Box Municipal
Horario: 19:15 a 20:30
Inscripción: 3875910758
Viernes 26
Curso de Electricidad Domiciliaria (3º clase)
Horario: 10 a 12
Inscripción: 3872158121
Sábado 27
Taller de Teatro Comunitario (para infancias, adolescentes y adultos) Horario: 10 a 12
Inscripción: 3874410845