En el SUM de Bº Sanidad hay opciones recreativas y formativas para la comunidad

La Municipalidad de Salta invita a los vecinos a participar de las distintas propuestas que se desarrollan esta semana en el SUM de barrio Sanidad, ubicado en Federico Leloir 62.

La comunidad podrá realizar actividades deportivas, culturales y de formación.

 

Cronograma de actividades:

 

Martes 23

Escuela de Box Municipal

Horario: 19:15 a 20:30

Inscripción: 3875910758

 

Jueves 25

Escuela de Box Municipal

Horario: 19:15 a 20:30

Inscripción: 3875910758

 

Viernes 26

Curso de Electricidad Domiciliaria (3º clase)

Horario: 10 a 12

Inscripción: 3872158121

 

Sábado 27

Taller de Teatro Comunitario (para infancias, adolescentes y adultos)  Horario: 10 a 12

Inscripción: 3874410845

