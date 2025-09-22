Inician operativos simultáneos del Registro Civil en distintos barrios de la Ciudad

Se realizarán desde hoy al miércoles 24 de septiembre en los barrios Norte Grande, Unión, San Ignacio, San Francisco Solano y Primera Junta. En todos los casos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana.

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que desde hoy hasta el miércoles 24 de septiembre se llevarán a cabo distintos operativos simultáneos en barrios de la Capital salteña.

Las actividades iniciarán hoy en dos puntos: el primero será en el Playón Polideportivo del barrio Norte Grande, ubicado en Av. Felipe Varela al 1400; y el segundo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Unión, en Av. Armada Argentina y José M. Mirau, operativo que se extenderá hasta el martes 23 de septiembre inclusive.

Mañana martes 23 las actividades continuarán en el barrio San Ignacio, sobre la calle G. Mors y Araoz. En tanto, el miércoles 24 los agentes del Registro Civil se ubicarán en dos puntos: el Centro Misionero Virgen de Huachana, en la Manzana 508 A Lote S/N del barrio Primera Junta, y en Felipe Varela 250 del barrio San Francisco Solano.

En todos los casos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles. Los interesados podrán realizar trámites de DNI, nuevos ejemplares, actualizaciones de mayor y menor, cambios de domicilio y pasaportes.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación