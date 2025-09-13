Más de 12 mil peregrinos de los Valles Calchaquíes llegaron a la catedral

La peregrinación que partió de Cachi y a su paso fue sumando fieles, llegó a la ciudad de Salta y como todos los años el Gobernador les dio la bienvenida.

Con alegría y rebosantes de fe por los Santos Patronos tutelares, hoy arribó a Salta la peregrinación que partió hace 5 días de Cachi y con devoción caminó por más de 160 kilómetros hasta la Catedral Basílica. Son unos 12 mil peregrinos de Cachi, Payogasta, La Poma y otras localidades que a su paso fue sumando otros fieles como los de Palermo, Luracatao, La Zanja, El Rodeo, Fuerte Alto, Cachi Adentro, Agua Negra, Chicoana, Betania, Escoipe, entre otros.

“Una vez mas, recibimos a los peregrinos que vienen desde muy lejos con esa muestra de amor, fe y esperanza. Hoy más que nunca que el Señor y la Virgen del Milagro del pueblo argentino no aparten su amor”, expresó Sáenz. De esta manera, por un año más, el Gobernador de Salta acompañó la llegada de la peregrinación de los fieles que caminando por tantos kilómetros llevan su Fe intacta al canto de: “Desde los Valles nos venimos caminando, desde los Valles nos venimos sin parar, viva el Señor y la Virgen del Milagro, con fuerza peregrino que ya vamos a llegar”.