Así funcionarán los organismos de Salud Pública por el feriado del Milagro

Los servicios sanitarios de la capital y del interior mantendrán las guardias habituales para feriados, a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas. El Centro Regional de Hemoterapia permanecerá cerrado. La farmacia del IPS atenderá urgencias hasta las 14 horas.

Por la proximidad con el feriado del lunes 15 de septiembre, en honor a la fiesta patronal del Señor y la Virgen del Milagro, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el martes 16 de septiembre.

El hospital Materno Infantil implementó un plan de contingencia con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta ante una eventual mayor demanda de atención en las guardias. Las medidas incluyen el refuerzo del personal médico en áreas críticas, con la incorporación de clínicos, cirujanos, pediatras, enfermeros y personal de apoyo; la ampliación de la capacidad de internación en emergencias, con más camas disponibles para observación y atención inmediata; y la extensión del horario de funcionamiento de la farmacia interna hasta las 20 horas.

Ese nosocomio, además, organizó un esquema especial de tránsito y accesos, considerando posibles cortes en calles aledañas durante la procesión. El ingreso de pacientes se realizará exclusivamente por las guardias habilitadas.

No obstante a que los hospitales mantendrán los servicios de guardia, se recomienda a la población asistir a los centros nodos del Primer Nivel de Atención ante situaciones que requieran de baja y mediana complejidad.

Centro Regional de Hemoterapia

Este organismo permanecerá cerrado. El martes 16 retomará su atención al público en el horario habitual, de 7 a 17 horas.

Emergencia prehospitalaria

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia en sus bases. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911. Además, estarán abocados al operativo de asistencia con 5 puestos en zonas aledañas al recorrido de la procesión.