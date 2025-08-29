Fechas y lugares donde se dará el curso gratuito de manipulación de alimentos
Con el inicio del mes de septiembre, la Municipalidad informa a los vecinos la agenda de los cursos de Manipulación de Alimentos. La Coordinación General de Relaciones con la Comunidad dispondrá de las instalaciones de los Centros Integradores Comunitarios de San Benito, San Luis, Asunción y Unión para el dictado de los cursos.
Los vecinos que deseen obtener por primera vez el carnet o renovar por 2 años, deberán asistir a las 2 jornadas de capacitación y rendir el examen.
Cada participante, al momento de inscribirse deberá contar con la fotocopia del DNI, 2 fotos carnet 4×4 y el certificado de salud completado por un profesional de la salud pública o privada. El mismo puede ser descargado a través del siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/wp-content/uploads/2023/02/CERTIFICADO-DE-SALUD-UNICO.pdf
Los lugares son los siguientes:
CIC San Benito – zona sudeste
Lunes 1 y martes 2 de septiembre – 17:00 hs
Dirección: Av. Discépolo y G. Mors
CIC San Luis – zona sur
Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre – 17:00 hs
Dirección: Cerro San Bernardo 90 esquina Cerro Aracar
CIC Asunción – zona oeste
Lunes 22 y martes 23 de septiembre – 17:00 hs
Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).
CIC de Unión – zona norte
Lunes 29 y martes 30 de septiembre – 17:00 hs
Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión