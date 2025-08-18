Trump recibe a Zelensky para negociar la paz en Ucrania

Durante la cumbre en Alaska, Rusia exigió la anexión de las regiones de Donetsk y Luhansk, una condición inaceptable para el líder ucraniano y Europa, que estará representada en la reunión por Macron, Merz, Starmer, Meloni y Von der Leyden

Donald Trump y Volodimir Zelenski se encuentran hoy en la Casa Blanca para debatir la propuesta que explicitó Vladimir Putin en la Cumbre de Alaska.

Antes de la cita con Trump en la base de Elmendorf-Richardson, Putin había exigido que Ucrania ceda las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, como condición previa para firmar un armisticio con Zelenski.

Además de quedarse con la península de Crimea, y rechazar un posible ingreso de Ucrania a la OTAN.

Durante la Cumbre de Alaska, Putin ofreció a Trump una salida diplomática para facilitar la paz en Ucrania. El jefe del Kremlin le propuso al líder republicano que solo Donetsk y Luhansk debían pasar de Ucrania a Rusia, como condición sine qua non para firmar la paz con Kyiv.

Trump avala la condición que presentó Putin durante la Cumbre de Alaska. El presidente de los Estados Unidos considera que Zelenski debe ceder una parte de la soberanía de Ucrania para terminar con la invasión del Ejército Rojo.

“El presidente Zelenski de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando”, publicó Trump en su red social.

Y añadió: “No se recuperará la Crimea que Obama le dio (¡hace 12 años, sin disparar un tiro!), y Ucrania no entrará en la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!”.

Zelenski no está de acuerdo en ceder las regiones de Donetsk y Luhansk. y la península de Crimea. Y se apresta a una compleja discusión con Trump en el Salón Oval.

Zelenski llegará a la Casa Blanca acompañado por Emmanuel Macron-Francia-, Friedrich Merz -Alemania-, Georgia Meloni -Italia-, Ken Starmer -Reino Unido-, Ursula von der Leyden-Unión Europea- y Mark Rutte, secretario General de la OTAN.

Europa -con la excepción de Hungría- respalda la posición geopolítica de Ucrania, y hoy se observará en Washington una cumbre inédita.

El presidente de Estados Unidos sosteniendo una iniciativa de Rusia frente a la oposición del continente europeo, que rechaza el sueño imperial de Moscú.