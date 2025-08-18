La ANMAT alertó por Ozempíc falsificado en tabletas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la venta de la versión de administración oral del fármaco, ya que se trata de unidades apócrifas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una presentación del reconocido producto Ozempíc, originalmente desarrollado para la diabetes pero también utilizado para bajar rápidamente de peso, tras la detección de unidades falsificadas en el país.

La medida se implementó a través de la Disposición 5842/2025 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Agustina Bisio.

La norma prohíbe el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier dosis, presentación y lote que se identifique como "Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, Fabricado por Pharma Argentina SA", de administración oral, tras una denuncia de la titular de la marca, Novo Nordisk.

Según relata el texto, el director técnico de la firma aportó una muestra del producto denunciado y afirmó que no existe a nivel mundial el producto Ozempíc en la forma farmacéutica de administración por vía oral, comprimidos o cápsulas, y que el exhibido es falsificado.

Además, se informó que en las redes sociales indicadas en la denuncia se señala como elaborador a "MD Pharma", pero la Dirección de Gestión de Información Técnica informó que no consta registro de habilitación de las firmas Pharma Argentina S.A. ni MD Pharma ante la ANMAT.

Ante esta situación, el organismo prohibió el uso, venta y distribución del Ozempíc en tabletas, a fin de proteger a eventuales usuarios del producto denunciado.