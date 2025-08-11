Se quedó dormida manejando y se despertó dentro de un canal
Una mujer que regresaba de un velorio protagonizó un accidente en barrio Santa Rita, cuando su vehículo cayó dentro de un canal.
Según relataron vecinos, la conductora se habría quedado dormida al volante debido al agotamiento físico y emocional por la pérdida reciente de un familiar. Esto provocó que perdiera el control del automóvil y se desviara hacia el canal.
Afortunadamente, la mujer no sufrió heridas de gravedad.