Desde hoy se llevarán adelante operativos del Registro Civil

Ambos comenzarán el próximo lunes 11 de agosto y se extenderán hasta el jueves 14. En Orán, el operativo se desarrollará en los barrios 200 Años, 4 de Junio, 9 de Julio y Estación. En Capital, los vecinos podrán realizar trámites en los barrios El Tribuno y Miguel Aráoz.

Continuando con el cronograma de actividades que lleva adelante el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que desde este lunes 11 hasta el jueves 14 de agosto se realizará un operativo simultáneo en la ciudad de Orán y en Capital.

En Orán, la atención comenzará hoy lunes 11 en el barrio 200 Años; mañana martes 12 continuará en el sector del Hospital Modular del barrio 4 de Junio; el miércoles 13 el operativo se trasladará al barrio 9 de Julio y finalizará el jueves 14 en el barrio Estación.

En Capital, el operativo se llevará a cabo hoy lunes 11 y martes 12 en el Salón de Usos Múltiples Pablo Pascual del barrio El Tribuno, ubicado en avenida Roberto Romero 3051; mientras que el miércoles 13 y jueves 14 se desarrollará en el Centro Vecinal del barrio Miguel Aráoz, sito en Diario La Nación 3547.

En todos los casos, a partir de las 9 de la mañana se entregarán 120 turnos por orden de llegada para realizar trámites de nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como también la gestión de pasaportes.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática realizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y ANSES al momento de iniciar el trámite.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación