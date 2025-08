Argentina le pidió a la jueza Preska no entregar e-mails y chats de exfuncionarios

El Gobierno sostuvo que no tiene los dispositivos electrónicos solicitados y que la orden interfiere en cuestiones de soberanía.

El Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska que reconsidere su orden de entregar conversaciones privadas y comunicaciones de altos funcionarios de las actuales y pasadas gestiones, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa.

El planteo se da en el marco del juicio por la expropiación de YPF, donde los demandantes buscan acceder a material que incluiría chats de WhatsApp, correos electrónicos y otras formas de contacto digital.

En esta nueva presentación, el Estado argentino argumentó que no posee los dispositivos electrónicos desde los cuales se habrían emitido los mensajes solicitados. Según el planteo, los teléfonos y computadoras pertenecen a los funcionarios en su carácter individual y no están bajo control del Estado, por lo cual no puede garantizar ni facilitar su entrega.

El nuevo pedido de Discovery incluye información sensible que, según advirtió el Gobierno, podría vulnerar principios básicos de confidencialidad y soberanía institucional. Además de Caputo y Massa, la orden alcanza a otros altos funcionarios y exfuncionarios, lo que generó inquietud dentro del Ejecutivo por el alcance del reclamo judicial.

La Procuración del Tesoro, que encabeza Rodrigo Díaz, ya había advertido la semana pasada que estaba evaluando los mecanismos legales para impugnar la decisión de Preska. En el escrito más reciente, el Gobierno calificó la orden como un avance inédito sobre autoridades nacionales y pidió al tribunal que revise el criterio aplicado en esta etapa del juicio.