Recomendaciones para evitar incendios forestales

Buscando evitar los incendios forestales, la Municipalidad de Salta brinda una serie de recomendaciones para la comunidad.

Hay alerta por viento tipo Zonda (o Toro) y el índice de incendios se encuentra en Extremo por altas temperaturas, baja humedad y el viento, lo que genera un contexto propicio para que se produzcan focos ígneos.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana ya sofocó algunos incendios durante la jornada de hoy. Las zonas afectadas fueron en Juan Pablo II, barrio San Carlos y en una vivienda en Grand Bourg, aunque también se presentaron otros en las localidades cercanas a la ciudad.

“Le pedimos a la gente que colabore siguiendo las indicaciones, ya que durante estas fechas se incrementan los incendios. Pedimos que tengan un cuidado especial en los festejos por la Pachamama”, dijo Ernesto Flores, subsecretario de Protección Ciudadana.

Desde el área recomiendan a la comunidad seguir las siguientes indicaciones:

No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios

No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios

Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado

Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades



Ante ráfagas de viento se solicita:

Evitar encender fuego en pastizales o microbasurales

Asegurar objetos que puedan ser despedidos

Evitar permanecer debajo de árboles, postes, balcones, muros, paredes y medianeras

Retirar de balcones y terrazas objetos que puedan caerse

Ante cualquier emergencia se debe marcar el número número 105, donde cuentan con personal capacitado para la lucha contra el fuego.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Protección Ciudadana cuenta con una guardia de 24 horas.