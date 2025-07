Un chofer de colectivo fue atacado con un arma blanca en Rosario de Lerma

En plena madrugada, un chofer de colectivo fue atacado por dos jóvenes ebrios que se habían quedado dormidos en el fondo del coche. El hecho ocurrió en el puesto de control de Saeta en barrio Ecosol, Rosario de Lerma.

Al intentar despertarlos, uno de los agresores sacó un cuchillo y lo amenazó para robarle el celular. "Me empujó, me exigía el teléfono y me lastimó. Por suerte, las puertas estaban abiertas y se escaparon sin llevarse nada", contó el chofer.

Un patrullero llegó al lugar en minutos y logró detener a uno de los atacantes. El otro sigue prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de Rosario de Lerma. El hecho generó preocupación entre los trabajadores del transporte, que reclaman mayor seguridad en las unidades y terminales.

Gerónimo Requena, vocero de prensa del gremio UTA (Unión Tranviarios Automotor), en CNN Salta, aseguró que están trabajado en conjunto con las autoridades para implementar medidas de prevención, como cámaras de seguridad, botones antipánico y reuniones con la Policía.