Tiene 9 años, nació con parálisis cerebral y necesita pagar un costoso tratamiento

Catalina nació nueve años atrás con parálisis cerebral y el pronóstico de los médicos fue contundente: no creían que sobreviviría. Sin embargo, la niña desafió a la ciencia desde el primer minuto de vida, viviendo por más tiempo del que pensaban los profesionales y progresando en sus capacidades con los años.

Ahora, su familia lucha contrarreloj para juntar el dinero necesario para poder pagar el tratamiento de Cytotron, que emplea radiaciones electromagnéticas para influir en la regeneración celular, lo cual sería beneficioso para Catalina. Este tratamiento experimental se hizo popular gracias al documental Los dos hemisferios de Lucca de Netflix. Sin embargo, se trata de un procedimiento costoso que no existe en Argentina, sino que se encuentra disponible en México.

Gabriela Yael Albarenque, madre de Catalina, reveló que cuentan con dos semanas para alcanzar la millonaria cifra de 24.980 USD, que equivaldrían a unos 27 millones de pesos argentinos. Para que el viaje y el acceso al tratamiento sea posible, la mujer hizo un llamado de solidaridad a la comunidad, asegurando que podrían alcanzar esa suma si unas 16.000 personas aportan alrededor de $2.500 argentinos.

La niña que desafió a la ciencia

Catalina tiene 9 años y una historia que conmueve. Nació con microcefalia severa, hidrocefalia, coriorretinitis en ambas máculas, parálisis cerebral y epilepsia refractaria, consecuencia de una toxoplasmosis congénita. Su mamá contó en más de una oportunidad que durante el embarazo le sugirieron abortar puesto que corría riesgo su vida, pero se negó. Finalmente, a las 33 semanas, Catalina nació por cesárea, desafiando por primera vez los pronósticos médicos.

Luego, los profesionales volvieron a advertirle que Catalina no viviría mucho tiempo más. "Me dijeron que no viviría más de 24 horas y que, si lo hacía, solo duraría una semana. Hoy tiene 9 años", dijo llena de orgullo Gabriela.

Durante sus primeros años, la pequeña progresó en sus capacidades pese a las limitaciones. Pero el 20 de marzo de 2020, día en que se decretó el ASPO, sufrió una convulsión de seis minutos que marcó un retroceso dramático. Según Albarenque, la falta de rehabilitación presencial durante la pandemia aceleró el deterioro neurológico.

El tratamiento en México y la esperanza de una mejor calidad de vida

En 2022, Gabriela conoció el tratamiento con Cytotron a través de la historia de la periodista Bárbara Anderson, quien viajó a la India para que su hijo con discapacidad pudiera recibir la atención necesaria para que su calidad de vida mejorara, y su experiencia llegó a la plataforma de streaming Netflix con el título de Los dos hemisferios de Lucca.

Fue entonces que la familia comenzó a averiguar qué posibilidades tenían de viajar a la India, donde fue creado el Cytotron, para que la niña pudiera recibir el mismo tratamiento. Al contactar al desarrollador de la tecnología, el doctor Rajah Vijay Kumar, les respondió que, por el momento, no aceptaban casos neurológicos. Pero aún había -y todavía hay- esperanzas. En México también se realiza el tratamiento experimental.

“Nos remitieron a México, donde Cata fue aceptada el 22 de febrero para realizar el tratamiento”, dijo con alegría la mujer. Aun así, reveló que no fue tan fácil conseguirlo. “Tuvimos que conseguir la autorización de su neurocirujano para hacer el tratamiento, porque ella tiene una válvula imantada por su hidrocefalia y el Cytotron es una especie de resonador, es decir que tiene magnetismo y puede descalibrar la válvula. Por eso, nosotros debemos sumar un técnico que controle, los 28 días que dura el tratamiento, que la válvula no se descalibre”, agregó Gabriela, revelando que esto tiene un costo extra de $6800 USD.

Enseguida, la mujer enfatizó: “Necesitamos que Cata esté en Monterrey el 10 de agosto. Viajamos con otra familia y hay otras diez en campaña en el país". Y, para esto, requieren de la ayuda de los argentinos.

Cuánto dinero les falta

De acuerdo con Gabriela, actualmente necesitan cubrir el valor del tratamiento que es de 35 mil dólares. La familia ya logró reunir una parte significativa, pero aún necesitan 24.980 USD, lo que equivale a unos 27 millones de pesos según el dólar actual. "Si 16 mil personas donan solo $2.500, llegamos", señaló Gabriela.

Más de 100 casos en Latinoamérica ya mostraron mejoras tras el uso del Cytotron, tanto a nivel motriz como neurológico. Gabriela cree que este tratamiento podría frenar el deterioro de su hija y devolverle parte de lo que alguna vez logró. “Mi hija demostró muchas veces que no tiene límites. Existe algo más poderoso que la ciencia. Ella se rio de la medicina y renació tres veces”.

"Espero que, con este tratamiento, Cata al menos recupere algo de lo que alguna vez logró y según la medicina nunca iba a poder hacer por su condición”, manifestó con esperanza Gabriela y concluyó: “La única batalla que se pierde es la que se abandona. Esto no nos va a ganar".

Cómo ayudar

Las donaciones pueden realizarse a la cuenta de Gabriela Yael Albarenque:

Alias: agarrate.catalina.25

CBU: 4530000800010259865516