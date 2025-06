El Gobierno oficializó la eliminación del Día del Trabajador del Estado

El Gobierno oficializó mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU) la eliminación del asueto para los trabajadores de la administración pública nacional correspondiente al Día del Trabajador del Estado, que se celebra cada 27 de junio.

La medida se implementó a través del Decreto 430/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y todo el Gabinete.

"El Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del privado no tiene o carece, teniendo en cuenta que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, este miércoles al anunciar la medida en conferencia de prensa.

El portavoz remarcó que "trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y el futuro del país".

"Esto va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno, que está para allanar el camino de la libertad de los argentinos y no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado", concluyó.

El texto del decreto plantea que "finalizado el corriente año, habrán transcurrido un total de 19 feriados nacionales, lo cual convierte a la República Argentina en uno de los países con mayor cantidad de días feriados en el mundo".

En ese marco, señala que "no es adecuado que la administración pública nacional no preste tareas durante el día señalado por la norma, mientras que el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad".

Por lo tanto, el viernes 27 de junio las oficinas públicas atenderán normalmente, a contramano de los anuncios hechos más temprano en la semana que informaban que no se darían turnos para ese día.