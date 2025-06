Bahía Blanca: tras el veto de Milei, denuncian que 4.000 personas aún no cobraron el subsidio

A casi cuatro meses de la trágica inundación, 3.962 solicitudes siguen en análisis y unas 1.500 fueron rechazadas. "Hay mucha gente que no pudo acceder cuando es la que más lo necesita", afirman los vecinos.

Vecinos de la localidad de Ingeniero White, dentro del partido de Bahía Blanca, cortaron la Ruta 3 este miércoles para denunciar que casi 4.000 personas aún no cobraron el subsidio por las trágicas inundaciones del 7 de marzo, a pesar de que el Gobierno vetó la declaración de emergencia porque "los recursos ya fueron transferidos".

Según el Decreto 424/2025 firmado por el presidente Javier Milei, hubo 37.546 inscriptos para acceder al subsidio SUR (Suplemento Único para la Reconstrucción), de los cuales 32.076 accedieron al cobro, 3.962 siguen en evaluación por parte del Ministerio de Seguridad y unos 1.500 fueron rechazados.



"Hay mucha gente que vive precariamente y no tiene medidor, y te piden que tengas medidor sí o sí para poder cobrar el subsidio. La gente que no tiene medidor, no puede acceder", explicó una de las vecinas.

Contó que la inscripción al subsidio se hacía "por una página de internet que te pedía el número de medidor" de la compañía de electricidad, "y acá la mayoría de la gente no lo tiene, por eso no lo cobró. Se anotó muy poca gente, era obvio", lamentó.