Este jueves 19 habrá descacharrado en el barrio Limache

La Municipalidad continúa con el operativo de descacharrado en los barrios de la ciudad. En esta ocasión, el retiro de cacharros se realizará este jueves 19 en el barrio Limache. El objetivo es reducir los criaderos y reservorios del mosquito transmisor del Dengue.

Los agentes municipales pasarán por las siguientes calles: Flores, Mario Gómez, Juan Gómez, San Roque, Abraham Ralle, C. Lanusse, Cayó, Ivonne Retamoso, C. 17, Juárez, 2 de Abril, Ramón Fabián, Farat, Galileo Galilei, Av. Gaucho de Méndez, Issac Jira, Parroquia Nuestra Sra. Del Carmen, Campos, Sgto. Blas, Los Mirlos, Condori, Paz, C. 285, Pedro Giachino, C. 286 y Cabo Primero Cisterna.

Las tareas seguirán luego por las siguientes calles: R. Torres, O. Vargas, Alfredo Madrid, Demetrio Herrera, Luis Giameo, Larrañaga, Zamba de Balderrama, Carrillo Gómez, Basso Ferreyra, Coquena y Pje. De Prete.

Se solicita a los vecinos colocar en la vereda de sus domicilios los elementos que tengan para desechar. Se retirarán aquellos que acumulen agua, ya que es allí donde el Aedes Aegypti coloca sus huevos.

Desde el área informaron que, en caso de lluvia, el operativo se suspende y se reprograma.