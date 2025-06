Personal municipal trabajó en el control de un incendio de pastizales en zona sudeste

En la tarde de ayer el personal municipal junto a organismos provinciales activaron un operativo para controlar y extinguir un incendio en la zona sudeste de la ciudad.

El foco ígneo se inició en el barrio 20 de junio, precisamente en calle Jacobo y Bendetti. Allí la Subsecretaría de Protección Ciudadana trabajó en conjunto con Defensa Civil de la Provincia para apaciguar las llamas en pastizales y un microbasural.

Desde el área municipal detallaron que el fuego abarcó una superficie de 100m por unos 10m de ancho, con dos sectores de 5m de profundidad de relleno con basura, lo que demandó cerca de 30 mil litros de agua.

Se trató de un operativo complejo, ya que el fuego superficial podía ser sofocado, pero no los incendios subterráneos. Esto requirió una respuesta coordinada con personal de Obras Públicas de la Municipalidad, quienes procedieron a remover el suelo logrando así abarcar mayor superficie, quedando contenido el incendio.

Se destaca el gran trabajo del personal y del cuerpo de emergencias que acudieron al lugar rápidamente evitando así la propagación de las llamas.

Prevención de incendios forestales

No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios.

No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado.

Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades.