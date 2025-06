Día del Padre: Alertan sobre derechos del consumidor y realizan controles en comercios salteños

Con motivo de las compras por el Día del Padre, que se celebra este domingo 15 de junio, la Secretaría de Defensa del Consumidor brindó una serie de recomendaciones. Además, se realizaron inspecciones en comercios de El Portal, Paseo Salta y las peatonales para garantizar el cumplimiento de la normativa.

La titular del organismo, María Pía Saravia, señaló que “si los derechos son conocidos, también pueden ser exigidos”, y destacó que la ley protege tanto a quienes compran como a quienes reciben el regalo, ya sea en tiendas físicas o en línea.

En ese marco, personal de la Secretaría llevó adelante operativos de control en locales comerciales de la galería El Portal, Paseo Salta y las peatonales céntricas. Durante las inspecciones, se verificó la correcta exhibición de precios, la disponibilidad del libro de quejas y se labraron actas de infracción en los casos que correspondía.

Por eso, es importante tener presente que los productos nuevos tienen una garantía mínima de seis meses, mientras que los usados tienen una garantía de tres meses. Si se presentan fallas durante ese plazo, el comercio debe hacerse cargo de la reparación y del traslado al servicio técnico en forma gratuita para el consumidor.

Además, la compra de electrodomésticos y tecnología no puede estar condicionada a la contratación de garantías extendidas. Esa práctica, conocida como “venta atada”, está prohibida por ley.

También debe respetarse el precio exhibido, tanto en vidrieras como en sitios web, incluso si el valor parece bajo o está en promoción. Una foto o captura de pantalla puede ser clave para reclamar, en defensa del consumidor, si al momento de pagar se le cobra un precio mayor al exhibido.

Otra advertencia importante es la prohibición de cobrar precios diferentes según el medio de pago. “Es el mismo precio en efectivo, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un solo pago o transferencia, incluso si el producto está en oferta”, aclararon desde la Secretaría.

Además, las devoluciones o cambios de regalos podrán realizarse cualquier día en que el local esté abierto al público, conforme a lo establecido por la ley.

Utilizar el libro de quejas es fundamental para dejar constancia de cualquier irregularidad, hacer valer los derechos dentro del comercio y contar con una prueba en caso de necesitar intervención posterior de la Secretaría de Defensa del Consumidor.

En las compras por internet, es fundamental no realizar transacciones a través de redes sociales, ya que no son plataformas de compra sino sociales. Se recomienda evitar plataformas informales y comprar únicamente en sitios oficiales y seguros. No se deben compartir fotos de tarjetas ni documentos personales, y siempre es necesario verificar la reputación del vendedor. Conservar capturas de pantalla con precios, características del producto, promociones y condiciones de entrega es clave.

Se debe recordar que, en las compras por internet rige el Derecho de Arrepentimiento. Si el producto no cumple con las expectativas del consumidor, puede devolverse dentro de los 10 días desde su recepción. La decisión debe comunicarse por escrito, poniendo el producto a disposición de la empresa sin uso y en buen estado, para que sea retirado. Los costos de traslado deben ser asumidos por la empresa.

Ante cualquier incumplimiento, los consumidores pueden realizar su denuncia a través de la plataforma digital del organismo: http://https://consumidorsalta.gob.ar



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación