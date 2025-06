Myriam Bregman denunció una "avanzada antidemocrática" contra Cristina Kirchner

La abogada y dirigente del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman denunció que existe una "avanzada antidemocrática" contra la expresidenta Cristina Kirchner y advirtió que la ratificación del fallo por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad, "va a incrementar la persecución" a referentes políticos y organizaciones sociales".

"He sido opositora durante los gobiernos de Cristina Kirchner, siempre he manifestado mis diferencias políticas e ideológicas profundas, pero no puedo dejar de ver qué es lo que está ocurriendo. Evidentemente, hay un avance antidemocrático", afirmó este martes en Mañanas Argentinas por C5N.

"Lo primero que hay que mencionar es que nos enteramos por los medios de comunicación cómo será el fallo, cuándo saldrá. En un país donde hay una verdadera corporación judicial, en este caso vemos lo contrario: circula toda la información, más bien en forma de amenaza que en forma de transparencia", señaló.

Bregman vinculó "este armado judicial" con el posteo que hizo en marzo el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio, anunciando que Estados Unidos le prohibía la entrada a la expresidenta por "hechos de corrupción". "Aquí en Argentina todavía no está la condena firme, ¿cómo él ya sabía que iba a tener una condena por corrupción?", cuestionó.

"Ahí evidentemente hay una política regional de Estados Unidos donde las acusaciones de corrupción son utilizadas para disciplinar a los gobiernos y sacarse de encima candidatos que no les gustan. Lo vimos en el caso de Lula en Brasil: (el juez) Sergio Moro era muy cercano al Departamento de Estado", recordó.