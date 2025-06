Guillermo Francos: "La condena demuestra que la Justicia es independiente y que no hay pacto de impunidad"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema en el marco de la Causa Vialidad. "La condena demuestra que la Justicia es independiente y que no hay pacto de impunidad", aseguró.

"Vivimos en una república, cosa que muchas veces se puso en duda porque el poder judicial no funciona como debe funcionar. Ahora vemos que funcionó, una causa que llevó su tiempo, pero la expresidenta fue condenada y su recurso fue rechazado. Termina en prisión. Demuestra que las instituciones de la republica funciona", comentó sobre el fallo de la Corte.

Francos reconoció que "el fallo tiene esta sensación de justicia, otra cierta sensación de tristeza porque se trata de un presidente de la república por ser condenado por corrupción. Eso es malo para la Argentina". Igualmente, resaltó que "lo importante es que la justicia funciona y después de que el proceso independiente y con todas las garantías de la Constitución Nacional, se llegó a esta condena".

En diálogo con Radio La Red, el jefe de Gabinete se alineó a Javier Milei y descartó versiones que tuvieran que ver con que el Gobierno prefería a Cristina libre. "Esto son especulación porque no se sustenta en hechos reales y concretos. La condena final demuestra que la justicia es independiente ni tampoco hay pacto de impunidad", afirmó

Enseguida profundizó: "No designamos ni un juez de paz, los jueces que la condenaron a cristina fueron designados por el kirchnerismo, no puede haber un pacto de impunidad porque no tenemos relación con los jueces, no tiene sentido comentar sobre ello. Quedó demostrado".

Por otro lado, Francos habló de cómo vivió Javier Milei el anuncio del fallo desde Israel, en medio de su gira internacional. "El presidente estuvo muy atento a la situación, informándose con Bullrich y los ministros competentes en cada área. No expresó preocupación, solamente que se cumpla lo que tiene que ver con la república y no se altere el orden público. Es decir, que no hubiera ningún discurso".