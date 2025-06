"Si meten presa a Cristina Kirchner, va a haber quilombo", la dura amenaza de Mariano Recalde

Mientras Cristina Kirchner está reunida con los senadores de Unión por la Patria a la espera del fallo de la Corte Suprema, en el marco de la causa Vialidad, el peronismo se moviliza. Fue en este sentido que Mariano Recalde, miembro de la Cámara Alta del Congreso, advirtió que si la titular del PJ es encarcelada "va a haber quilombo".

Sus palabras tuvieron lugar a las afueras del edificio ubicado sobre la calle Matheu, la sede del espacio. Dentro de la misma, se está definiendo un plan de acción para sostener la unidad en caso de que se le impida a la expresidenta de la Nación competir en las elecciones y vaya a la cárcel.

"Ya vieron lo que pasó, cuando no la metieron presa, no la mataron, Cristina reorganizó el peronismo. Durante el Gobierno de Macri, parecía que no volvía más y el peronismo volvió a gobernar", manifestó ante la prensa el senador nacional.

Afianzó la idea de que el partido está más unido que nunca, a pesar de las crudas internas entre la titular del PJ y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, los cuales retomaron el diálogo ante las legislativas de este año. "Lo que logró esta persecución es que el peronismo esté más unido que nunca".

"La gente está con mucha bronca, está caliente por lo que pasa todos los días con la economía, los recortes a los jubilados, que les peguen a los jubilados; lo que hacen y dicen de las personas con discapacidad. Y si encima la meten presa a Cristina, va a haber quilombo", amenazó Recalde.

Sus palabras se dieron en simultáneo al comunicado de la CGT, en el que expresó un profundo repudio a la "embestida mediática y política". Denunció "persecución y proscripción", y disparó: "Expresamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional a nuestra compañera, dos veces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner".

La Corte se reúne esta tarde para definir el futuro de Cristina Kirchner

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, citó a los ministros del máximo tribunal para este martes a las 16 con el fin de tomar una decisión sobre la causa "Vialidad".

La convocatoria del titular del máximo tribunal a sus pares Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se realiza en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 84, segundo párrafo, del Reglamento para la Justicia Nacional (según lo establecido en la acordada 36/2003).