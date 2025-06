El kirchnerismo se reunirá ante posible fallo de la Corte Suprema contra Cristina

El senador nacional de Unión por la Patria (UxP) Oscar Parrilli convocó a una reunión de dirigentes y legisladores kirchneristas para este lunes en el Instituto Patria, frente a la posibilidad de que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deje firme el fallo condenatorio contra la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner. El Grupo de Puebla denuncia "persecución política".

El encuentro se llevará a cabo a las 15:00 y según supo la agencia Noticias Argentinas, de la reunión convocada por Parrilli participarán diputados, senadores, dirigentes y referentes sindicales del kirchernismo. El objetivo será el de definir acciones frente a la decisión final de la Corte, la cual podría dejar firme la condena contra la titular del PJ por la Causa Vialidad.

El supremo tribunal deberá definir si confirma o no el fallo del 2022 del Tribunal Federal Oral N°2 que le dictó una sentencia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Cámara de Casación Penal ratificó la condena en 2024.

Si la Corte ratifica la sentencia, la exvicepresidenta no podría presentarse como diputada en los próximos comicios bonaerenses, donde aspira a competir por la Tercera Sección Electoral. Además debería cumplir arresto, aunque debido a ser mayor de 70 años podría recibir el beneficio de la detención domiciliaria.

Días atrás, la Corte Suprema rechazó in limine por unanimidad la recusación presentada por la defensa de Cristina, por considerar que el planteo fue presentado fuera de los plazos procesales y carece de fundamentos jurídicos suficientes.

"El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley", subrayó el máximo tribunal a cargo de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, que también remarcó que la defensa no ofreció pruebas para sostener las acusaciones ni invocó causal específica prevista por el Código Procesal Penal.