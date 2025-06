Emiliano Estrada debe presentarse este viernes en los tribunales federales

El fiscal federal Carlos Amad defenderá la competencia para que la causa contra el diputado nacional Emiliano Estrada siga en el Juzgado Federal N°2. Además, en la audiencia fijada para las 9, está previsto que formalice la imputación contra el legislador.

La causa Estrada, que surgió en la fiscalía provincial de Ciberdelitos, tiene una cuestión inédita: tres jueces quieren llevar adelante el procedimiento: la jueza federal N°2 de Salta, Mariela Giménez; el juez federal de Buenos Aires, Sebastián Casanello; y la jueza provincial de Garantías N°8, Claudia Puertas.

Amad buscará que se respete la competencia dictaminada en febrero de este año y se avance con el proceso en el Juzgado Federal N°2. Según trascendió, en las últimas horas Amad recibió una contestación de la jueza Puertas, quien se aferra a la causa Estrada, pese a que el Juzgado de Garantías N°7 ya se había declarado incompetente en el supuesto delito de intimidación pública. Como esa acusación no iba a prosperar en la Justicia Federal, el 29 de mayo Puertas emitió una resolución en la que decidió declararse competente.

En la respuesta que la magistrada envió a Amad, fechada el 4 de junio, Puertas sostuvo que su decisión no fue cuestionada por ninguna de las partes y, además, no puede ser objeto de impugnación. Según ella, las declaraciones de incompetencia no son recurribles.

“Al respecto, hago saber que, a la fecha, no se interpuso impugnación alguna en contra de la resolución de fecha 29/05/2025 obrante a fojas 287/291 y vta. del Expediente GAR N°205.740/25, de trámite por ante el Tribunal a mi cargo. Sin perjuicio de ello, informo que la resolución de mención no resulta recurrible por tratarse de un auto de incompetencia material, razón por la que ni el representante del Ministerio Público Fiscal ni la defensa técnica cuentan con facultad para cuestionarlo. En efecto, el decisorio no causa gravamen de imposible reparación y la cuestión de competencia involucra el orden público, superior al interés de alguna de las partes en el proceso”, plasmó Puertas en el escrito que envió a la Fiscalía Federal ante la consulta de Amad sobre la resolución que la magistrada firmó el 29 de mayo.