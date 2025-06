Green Day: el alto valor de las entradas dejó atónitos a sus seguidores

Indudablemente, este 2025 será uno de los años más icónicos en lo que respecta a la música dentro del país. Además de la gran cantidad de conciertos multitudinarios que serán protagonizados por artistas argentinos como Lali, Duki, Airbag, Tini Stoessel, Dillom y más, los artistas internacionales que pisarán territorio nacional serán muchos y variados. Dentro de ellos está Green Day, a quienes se los espera con ansias y seguramente con mucho dinero en las tarjetas de crédito porque una de las entradas es de las más caras.

El próximo 3 de septiembre, Green Day llegará a Buenos Aires con un increíble show como parte de The Saviors Tour. El evento tendrá lugar en el Estadio de Huracán y las entradas para los clientes exclusivos de BBVA salieron a la venta el martes 3 por Livepass; más allá de esto, antes de ese momento ya se habían filtrado los precios alocados para ver a la banda punk y sus fanáticos quedaron estupefactos.

Precios alocados de las entradas de Green Day

Los tickets solamente se dividen en tres secciones diferentes y tienen los siguientes precios: Cabecera a $90.000, Campo con acceso a platea baja a $185.000 y la Platea Preferencial a $230.000. Con el valor base, ya se entiende que los números son totalmente altos y además se le debe sumar el cargo por servicio que suele ser de un 15% para cada entrada.

Por otro lado, los paquetes VIP son algo impensado para los fanáticos de Argentina que ven complicada la idea de acceder a lujos dentro del estadio y durante el concierto de Green Day. De acuerdo a los datos otorgados por Livepass, existen dos paquetes VIP: "Welcome to paradise" con entrada a campo, recorrido por el escenario, merchandising de la banda, ingreso vip y anticipado, atención personalizada a, nada más y nada menos que, $840.500; el otro pack llamado "Calling all saviors" incluye exactamente lo mismo sin el recorrido por el escenario y su costo es de $348.900.

Los exorbitantes costos de los paquetes volverán imposible la experiencia para los argentinos considerando la economía del momento y sumándole el dato de que los artistas no participan en meet & greet ni nada parecido. Asimismo, al comparar los precios con otros artistas, todo se vuelve aún más loco: Dua Lipa ofrece entradas desde $90.000 hasta $210.000, Bad Bunny desde $95.000 hasta $295.000 y Katy Perry desde $80.000 hasta $210.000. Aunque los valores más caros oscilan entre números parecidos, la diferencia que marca Green Day es que solamente ofrece tres tipos de entradas y los demás recitales tienen una gran variedad de sectores y costos.