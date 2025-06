Primera Game Jam con perspectiva de género en Salta

Se realizó por primera vez en Salta la “Game Jam Desarrolladoras: Brechas, trabajo y formación en el mundo de los videojuegos”. Esta iniciativa, que se desarrolló de viernes a domingo, concluyó con la presentación de prototipos de video juegos que fueron diseñados por mujeres, personas LGBTIQ+ y varones partiendo de consignas que incluían la perspectiva de género e invitaban a revalorizar el rol de las mujeres en la historia.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Cultura, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el apoyo de UNESCO, UPATECO y la coordinación de Women in Games Argentina (WIGAr).

Durante el evento de cierre, realizado en la Usina Cultural, los equipos participantes exhibieron sus proyectos y demos audiovisuales, visibilizando el rol de las mujeres en la historia y los derechos de las personas LGBTIQ+. Los tres grupos creativos que finalizaron sus trabajos se destacaron por su enfoque artístico, técnico y temático. Entre las propuestas, se presentaron videojuegos inspirados en figuras históricas como Marie Curie, Juana de Arco, Eva e Irene Bernasconi, mientras que uno de los equipos desarrolló una narrativa centrada en la inclusión de personas LGBTIQ+ en espacios institucionales.

La secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique, felicitó a quienes participaron por el "gran esfuerzo y compromiso", a la vez que recordó que "los videojuegos, como productos culturales, sirven también para concientizar, educar e interpelar a quienes los juegan. Pero para nosotros era muy importante también promover la participación de mujeres y personas LGBTIQ+ en este espacio porque las estadísticas marcan que no estamos en igualdad de condiciones en esa industria, que además de estar en expansión tiene muy buenos salarios. Por eso necesitamos que sea más equitativa nuestra participación”.

Por su parte, el secretario de Cultura, Diego Ashur Más, subrayó el papel del Estado en la promoción de espacios de formación y desarrollo: “A través del Plan de Fomento IDEA estamos llegando también al mundo del gaming, permitiendo el acceso a capacitaciones y oportunidades”.

Mientras que Marcela Cardillo, responsable del Área de Promoción y Desarrollo de las Industrias Culturales y Turismo del CFI, explicó que “el crecimiento del sector es innegable, pero no debe venir acompañado de desigualdades. Por eso trabajamos para no replicar la masculinización estructural en el ámbito tecnológico”.



Desde Women in Games Argentina, destacaron que estos son espacios que llenan de orgullo y lo fundamental que es trabajar junto a instituciones y gobiernos para seguir acortando la brecha de género en la industria. Desde la organización anunciaron que quienes participaron de “Desarrolladoras” podrán realizar una capacitación virtual de 10 semanas en low code y no code, dictada por Mujeres en Tecnología, y un ciclo de charlas brindadas por ADVA (Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina).

El cierre contó con la presencia de la subsecretaria de Economía del Conocimiento, Lorena Trovato; la directora de la Agencia de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Florencia Rivero; y el director de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura, Federico Casoni.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación