Se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

La Copa Libertadores 2025 cerró la fase de grupos el pasado jueves y se conocieron los 16 equipos clasificados para inaugurar el cuadro definitivo del torneo a partir de los octavos de final. Este lunes desde el mediodía, se determinaron los ocho cruces que darán por iniciada la fase de eliminación directa.

Así se jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Atlético Nacional vs. San Pablo

Fortaleza vs. Vélez

Flamengo vs. Internacional

Universitario vs. Palmeiras

Libertad vs. River

Cerro Porteño vs. Estudiantes

Peñarol vs. Racing

Botagofo vs. Liga de Quito

Así se jugarán los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025



San Antonio (Bolivia) / Once Caldas (Colombia) vs. HURACÁN

CENTRAL CÓRDOBA / Cerro largo (Paraguay) vs. LANÚS

Atletico Bucaramanga (Colombia) / Atl. Mineiro (Brasil) / GODOY CRUZ

Universidad Católica (Chile) / Guaraní (Paraguay) vs. INDEPENDIENTE