Juan Grabois y Wado de Pedro cruzaron a Milei por su polémico mensaje contra Ian Moche

Javier Milei publicó una historia en sus redes sociales donde tildó de estar del "lado del mal” a Ian Moche, un nene de 12 años que publicó una foto junto a Cristina Kirchner y a quien vinculó con la expresidenta. Tras la polémica publicación del presidente, Wado de Pedro y Juan Grabois salieron al cruce frente a las acusaciones, que consideraron un exceso de violencia.

En un largo comentario en X (ex Twitter), Juan Grabois le respondió a Javier Milei que “sabe perfectamente que Moche se reunía con cualquier dirigente político que quisiese recibirlo”. Así, Grabois compartió una foto del chico con Romina Nuñez, actual directora de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como de otros dirigentes políticos de diferentes espacios.

En el mismo párrafo del texto le dedicó un mensaje a Nuñez, al escribir: “Dicho sea de paso, señora Nuñez, podría usted tener la dignidad de recordarle a su jefe este episodio y desmentir que la madre de un niño con autismo sea una ‘operadora’”.

Por otro lado, contó que intentó comunicar a la familia de Moche con el presidente antes de que asumiera. Entonces "no sabía que era un monstruo hijo de remilputa que venía a establecer un régimen de facto, a deshumanizar el país practicando un terrorismo psicológico constante contra toda persona crítica, golpeando fisica y simbólicamente a los más vulnerables", agregó Grabois.

Finalmente, se solidarizó con Ian, todas las personas con discapacidad y sobre todo, aquellos niños afectados en su derecho a la salud por “este pedazo de mierda que tenemos como presidente”. Así, notificó que la familia del nene de 12 años se siente "aterrorizada" ante las agresiones recibidas por el espacio libertario, que habría publicado información sensible sobre su vida y su familia.

Por otro lado, Wado de Pedro también posteó en la red social X, donde le pidió al Gobierno nacional detener “la violencia que está generando” mediante las publicaciones que apuntan al ataque contra las minorías. De esta forma, el exministro expresó: “No merecemos ser víctimas de este tipo de ataques”.

Seguido a ello, escribió “Quienes nos preocupamos por el desarrollo y el bienestar de las familias argentinas conocemos el esfuerzo de Ian Moche y de sus papás. Ellos trabajan incansablemente para que todos los chicos y chicas del país tengan las mismas oportunidades”.

De Pedro culminó con su pedido de ponerle un freno a la "violencia que está generando" el Gobierno. "Son chicos y familias que sufren. Son personas reales, no son trolls de redes sociales. Milei: con los chicos no", postuló el dirigente peronista.

La cruzada de Milei no solo género críticas en los dirigentes políticos, sino que también recibió cruces de distintos usuarios en X. Muchas personas no se guardaron nada y apuntaron contra el presidente al acusarlo de “meterse con personas que no le hacen sombra política” y siempre es “contra los más débiles” porque a los más fuertes “les tiene miedo”.