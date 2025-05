Como una diva: la llegada de Wanda Nara a la audiencia de divorcio con Mauro Icardi

La empresaria se encuentra en estos momentos cara a cara con el futbolista del Galatasaray pero el arribo de ella no pasó desapercibido.

Wanda Nara y Mauro Icardi están cara a cara en lo que es una nueva audiencia por el divorcio. La expareja se encuentra en estos momentos en Italia para discutir y llegar a un acuerdo en lo que respecta a la separación final entre ambos luego de las tensiones que ocurrieron en Argentina.

No todas son buenas noticias para Wanda, ya que en la mañana del miércoles, el periodista Gustavo Méndez informó un fuerte revés judicial para la conductora de Telefe: "Lo que a mí me dicen es que si se confirma el adulterio y que Mauro Icardi está muy seguro de que eso suceda, Wanda tendrá que mantener a Mauro Icardi hasta que él se vuelva a casar, es la información que me acaba de llegar".

En los últimos minutos, Yanina Latorre mostró la excéntrica llegada de la mediática al edificio donde se encontró con el padre de sus dos hijas. En los videos que subió la conductora de América se la puede ver a Wanda en un Lamborghini ploteado de color rosa y con un traje espectacular.

"Wandu saliendo para la audiencia de divorcio", expresó Latorre junto a una imagen de la empresaria subiéndose al auto. Seguido a esto y en tono de chiste, escribió: "Ploteó de rosa el Lamborghini, es una gronchada hermosa... Wandu de todo te hace un show", sostuvo la panelista de Ángel de Brito.

Mientras se define todo en la Justicia, la China Suárez, quien se encuentra acompañando a Mauro Icardi compartió una foto en un restaurante de Italia comiendo una pizza. Luego de lo que será la audiencia, la feliz pareja seguirá viaje y el próximo destino es nada más ni nada menos que Ibiza.