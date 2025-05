La Asociación Argentina de Actores respaldó a Darín tras el cruce con Caputo

La Asociación Argentina de Actores y Actrices publicó un emotivo y contundente comunicado en defensa de Ricardo Darín, luego del fuerte revuelo generado por sus recientes declaraciones sobre el precio de las empanadas en Buenos Aires. Las palabras del actor, pronunciadas durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, derivaron en una ola de reacciones en redes sociales, cruces mediáticos e incluso respuestas oficiales por parte de figuras del Gobierno.

Frente a esa reacción oficial, el Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un comunicado titulado “Solidaridad con nuestro compañero Ricardo Darín”, en el que denuncian no solo el agravio al actor sino también el clima de hostigamiento que, según aseguran, atraviesa a gran parte de la sociedad.

“En lo que se ha transformado en una costumbre, en un modo de gobernar, la falta de respeto, la agresión explícita, burda y socarrona, una vez más se ensaña con un miembro de nuestra comunidad, por el solo hecho de expresarse libremente”, sostiene el texto.

La Asociación señala que “este tipo de respuestas públicas no son hechos aislados ni meros exabruptos personales, sino expresiones de un modelo de poder que busca disciplinar y acallar. Además del repudio al ataque a nuestro compañero Ricardo Darín, queremos expresar que no debemos tomar esto como un hecho aislado, producto de la ira particular de un funcionario”.

“La intención parece ser generar miedo, producir autocensura para someternos al silencio”, advierte el comunicado. Y más adelante enfatiza: “El peligro que estos exabruptos conllevan es la falta misma de libertad, y la amenaza de perder derechos elementales de la convivencia democrática, cuestión que no afecta solamente la situación individual que denunciamos, sino al conjunto de la ciudadanía”.

El texto finaliza con una definición que va más allá de la figura del reconocido actor: “La solidaridad con nuestro compañero es nuestra propia defensa ante el abuso de poder”, firmado por todo el Consejo Integral.