El cardenal de Kenia denunció que no fue invitado al cónclave

La exclusión del cardenal keniano John Njue del cónclave que comienza mañana en el Vaticano ha llamado la atención en las últimas horas, tras las declaración del prelado que desmintió la versión oficial: “Sinceramente, no sé por qué me excluyeron del cónclave, no entiendo la razón”, afirmó.

En una entrevista con el diario Daily Nation de Kenia, Njue aseguró no haber recibido ninguna invitación formal para participar en la elección del sucesor del papa Francisco. "Aquellos que acuden allí para la elección suelen recibir invitaciones oficiales y eso no ha sucedido por mi parte. No he sido invitado", anunció.



También negó que su salud fuera un impedimento para viajar a Roma: "No es por motivos de salud. No sé, es difícil hacer comentarios sobre esto", añadió Njue, que fue arzobispo de Nairobi entre 2007 y 2021.

Njue, el único cardenal keniano con derecho a voto, también se refirió a versiones que sugerían que podría haber sido excluido por haber superado el límite de edad permitido para participar: 80 años. Aunque su fecha de nacimiento figura oficialmente como diciembre de 1944, según trascendidos, su edad fue corregida recientemente en el Anuario Pontificio, a solicitud del propio cardenal.

En un comunicado publicado este martes, sin embargo, el actual arzobispo de la capital keniana, Philip Anyolo, contradijo las declaraciones de su antecesor.

Aunque Njue "es elegible para participar y fue oficialmente invitado a través de la Nunciatura Apostólica en Kenia, el nuncio apostólico, de acuerdo con la Oficina del Arzobispo de Nairobi, comunicó debidamente a la oficina competente de la Santa Sede que, debido a su actual estado de salud, Su Eminencia el cardenal John Njue no podrá viajar a Roma y participar en el cónclave".

El arzobispo emérito, de 79 años, es el único cardenal con el que cuenta Kenia actualmente y fue nombrado para ese cargo en 2007 por el difunto papa Benedicto XVI.