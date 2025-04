Se jugó la segunda fecha del Campeonato Juvenil de AFA

El albo se midió frente al Lobo Jujeño en el predio de Limache, Gimnasia consiguió dos victorias y un empate y en el estadio Honorato Pistoia se jugó el Clásico Salteño entre Central Norte y Juventud Antoniana; Central ganó las tres categorías.



A continuación, los resultados de los equipos Salteños en sus diferentes encuentros:

- Sub-13: Gimnasia y Tiro empató 1-1 con Gimnasia Esgrima de Jujuy.

- Sub-15: Gimnasia y Tiro se impuso 2-0 sobre Gimnasia Esgrima de Jujuy.

- Sub-17: Gimnasia y Tiro ganó 3-2 a Gimnasia Esgrima de Jujuy.

- Sub-13: Central Norte se impuso 2-0 sobre Juventud Antoniana.

- Sub-15: Central Norte se impuso 2-0 sobre Juventud Antoniana.

- Sub-17: Central Norte goleó 3-1 a Juventud Antoniana.

La tercera fecha se disputará entre el 3 y 4 de Mayo y los cruces serán: Central Norte vs Gimnasia y Tiro ;San Martín de Tucumán vs Juventud Antoniana; Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Güemes de Santiago y Mitre de Santiago quedará libre.

Los encuentros se disputan cada 15 días en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta. Se compite en tres categorías: Sub-13, Sub-15 y Sub-17, promoviendo así el crecimiento del fútbol juvenil a nivel nacional.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación