Ángel de Brito se enfureció y fue duro con una exparticipante de Gran Hermano: "La otra bolu..."

Sin lugar a dudas, Ángel de Brito es de las personalidades más picantes de la farándula argentina y nunca se queda callado cuando quiere opinar sobre algo. Esta vez, una ex participante de Gran Hermano fue central en un descargo polémico que dijo en su programa LAM.

Ángel de Brito: "Nadie te invitó"

En los últimos días, Martina Pereyra de Gran Hermano ha estado en todos los portales de noticias tras salir de la casa de GH y enterarse de la muerte de su querida abuela; luego de este suceso, Robertito Funes la presionó para hablar del tema en La noche de los ex y ella dejó bien en claro que no quería hacer hincapié en ello.

Debido a esta delicada temática en particular, Martina se ha negado a participar en varias entrevistas televisivas, entre ellas con LAM, por lo que Ángel de Brito no dudó en demostrarle su opinión al respecto. Antes de arremeter contra la ex Gran Hermano, anunció una entrevista infaltable con Cata tras su salida del reality: “Cata se fue de GH. El miércoles viene a LAM. Vamos a estar charlando con ella”.

Acto seguido, durante su streaming Bondi Live, el conductor fue duro y directo contra Martina Pereyra: “Ah, y la otra boluda, la que se fue última, que dice ‘yo no voy a ir a LAM’. No te invitamos, querida. Nunca nadie te invitó”. De esta manera, dejó en claro que no necesitaban de la presencia de esta personalidad en particular y que le había enojado la postura de ella.

Para bajar la calentura del comunicador, Dalma Maradona opinió que tal vez la joven pensó que estaba casi obligada a presentarse en el programa televisivo ya que todos sus demás compañeros lo han hecho. Ante esto, De Brito contestó: “No. Yo prefiero que no. Que no se preocupe. No tenemos nada de qué hablar si era un embole. Lo único que queríamos saber era lo de la abuela y ella no quiere. La entiendo obviamente, pero era el único tema”.