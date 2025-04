L-Gante pondrá en pausa su carrera musical por un tema de salud: “Estamos en un momento que puede ser tratable”

En el año 2020, L-Gante logró lanzar su carrera musical al éxito rotundo; sin embargo, casi cinco años después del éxito, tras giras por diferentes puntos del país, ciudades del mundo y haber tenido la posibilidad de cambiar su vida para siempre, tomó la decisión de dejar los escenarios por motivos de salud.

Fue Luis Perdomo, amigo y encargado de organizar algunos aspectos de los eventos de L-Gante, el encargado de dar la noticia al aire de DDM (América TV). “Es algo delicado, serio. Dentro de lo que es el círculo de L-Gante y Maxi el Brother decidimos contarlo acá”, comenzó diciendo Luis.



“Viste que vos el 7 de mayo vas a estar en Niceto en el show de Elián, ese va a ser el último show de L-Gante, de lo que es esta era. Va a tomarse un tiempo para ocuparse de sus problemas, pero ocuparse seriamente. No es un tema solamente de excesos y hay algo que preocupa a toda la familia”, explicó el amigo de Valenzuela, lo que generó las preguntas de los presentes acerca de si se trataba de una decisión vinculada a la salud mental o a la física.

Ante las consultas, aclaró: “Es una junta de cosas, pero ayer, después de la reunión que tuvieron Maxi y Elián, decidieron dar vuelta la página”. Si bien no especificó de qué se trata el padecimiento del cantante de cumbia 420, en sus declaraciones dejó entrever que se trata de algo físico y que, a partir del diagnóstico, se convocó a una junta médica.

“Nos enteramos ayer. Vieron que llevó a Wanda al canal, que él preguntaba dónde había una parrilla, de ahí fueron a una junta médica, hay un equipo multidisciplinario”, detalló Perdomo y contó cómo fue que se enteraron de esta noticia: “Fueron a un chequeo necesario, que había que hacer”.

Cabe recordar que se habló de las adicciones del cantante de RKT y su amigo dejó en claro que no tiene nada que ver con ese tema; sin embargo, aseguró que puede tratarse de una consecuencia de este problema. “Es un problema de salud que va a estar a cargo de un médico clínico, un psicólogo, un cardiólogo y un hematólogo”, dijo acerca del tratamiento al que se someterá luego del 7 de mayo L-Gante, y rápidamente agregó que puede tratarse de un nefrólogo —especialista en riñones— y no un hematólogo —especialista en sangre, médula ósea y ganglios linfáticos.

“Ayer me lo contó él, porque le hicimos la fiesta a la mamá. Estábamos solos porque llegué primero y cuando estábamos allí con la madre notaba algo raro y todos me decían: ‘Elián te va a decir algo, Elián te va a decir algo’”, relató acerca de cómo se enteró él del padecimiento de su compañero y amigo. “Estamos en un momento que puede ser tratable, lo único que digo y es un mensaje para todos aquellos amigos del campeón o personas que se acercan a L-Gante: no embarren el piso, esto no es joda, se trata de algo serio”.

Cuando le consultaron acerca del diagnóstico que recibió el novio de Wanda Nara, Luis decidió no decirlo con el objetivo de preservar la intimidad y darle la chance a Elián de hacerlo cuando él decida y en sus propios términos. “Es una patología que con tratamiento, relajando, ocupándose, preocupándose, se puede luchar”, dijo con la voz un poco entrecortada. “Se viene un stop necesario. Elián está preocupado, pero lo toma como que todo va a salir. Wanda lo primero que me dijo fue: ‘Ahora más que nunca juntos, a cuidarlo y a apostar’”, cerró Perdomo y aseguró que L-Gante va a hablar en primera persona de lo que está viviendo cuando se encuentre preparado.