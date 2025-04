Mañana inicia la Segunda fecha del Torneo Nacional Juvenil de AFA

En la cancha de Mitre de Santiago del Estero, en el club de Juventud Antoniana y en el predio de Limache de Gimnasia y Tiro se jugará la segunda fecha del torneo nacional Juvenil de AFA en las categorías SUB 13, SUB 15 y SUB 17.

La competencia, incluye ocho zonas geográficas, que agrupan a las 46 instituciones participantes, interviniendo todos los equipos en tres divisiones: SUB 13, SUB 15 y SUB 17.

En cuanto al formato, el campeonato tiene un modo de disputa, similar al Torneo Regional. Primero con una fase de grupos, luego con diferentes playoffs, los equipos se irán eliminando para llegar a las instancias finales, en el mes de octubre. La Etapa final se estipula que pueda disputarse en cancha neutral o directamente en el Predio de Ezeiza en AFA.

Programación: Segunda Fecha - Zona 1

Jueves 17 de Abril

Mitre de Santiago del Estero vs San Martín Tucumán

Lugar: cancha predio Mitre

12.00 Hs Sub 13

14.00 Hs Sub 15

16.00 Hs sub 17

Juventud Antoniana vs Central Norte - Salta

Lugar: cancha Estadio Juventud Antoniana

12.30 Hs Sub 13

14.00 Hs Sub 15

15.45 Hs sub 17

Gimnasia y Tiro Salta vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Lugar: cancha Predio Gimnasia Salta

10.00 Hs Sub 13

12.00 Hs Sub 15

14.00 Hs sub 17



Fuente: Secretaría de Prensa