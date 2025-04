Los bancos no prestarán servicio este 17 y 18 de abril

En Semana Santa los bancos no prestarán servicio dos jornadas. Los asuetos bancarios manejan una agenda propia que fija el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que muchas veces difiere del calendario oficial de feriados nacionales y de días no laborables. En particular, esta Semana Santa, las entidades bancarias no prestarán servicio al público el Jueves Santo y el Viernes Santo, 17 y 18 de abril.

Aunque los servicios digitales de las entidades financieras como el homebanking y la extracción de dinero a través de los cajeros seguirán disponibles, las oficinas de estos establecimientos van a estar cerradas, por lo que no está de más saber cuándo cierran los bancos en abril.