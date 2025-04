El mal momento de Paula Bernini en un móvil con un canillita: “Hablo con gente boluda como vos”

En plena cobertura del paro general convocado por la CGT, Paula Bernini, movilera de TN, protagonizó un momento tenso al dialogar con un diariero que, lejos de dar una respuesta convencional, descargó toda su bronca al aire en un intercambio que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El cronista preguntó si se notaba menos movimiento en la zona por la huelga, a lo que el hombre respondió con crudeza: “Es todo una mierda lo que está pasando. Nada más”, dijo, tajante. Al ser consultado si estaba de acuerdo con la medida de fuerza, no dudó: “¡Olvidate! Mil veces”.

Bernini, sorprendida por la respuesta, intentó continuar la nota preguntando por qué abrió igual el kiosco: “Porque me aburro en mi casa, no sé qué hacer. Me voy rascar los huevos en mi casa si no”, lanzó el diariero. La movilera de TN retrucó: “¿Y acá te estás rascando los huevos?”. Y el canillero cerró: “No, veo gente de boluda como vos, nada más”.

La movilera, entre risas nerviosas, respondió: “Qué lindo encontrarnos”, y cerró el móvil agradeciendo al comerciante.

El episodio, registrado en vivo por TN, se convirtió en uno de los clips más compartidos del día, generando una oleada de comentarios en redes. El video expuso el nivel de hartazgo de algunos trabajadores frente a la crisis económica, en el marco de una jornada de protesta nacional que paralizó varios sectores del país.