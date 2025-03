Violación grupal en un colegio pupilo de Santa Fe: la hermana de la víctima de siete años presenció los abusos

La localidad santafesina de Gato Colorado no sale de la conmoción luego de que se diera a conocer una denuncia por violación grupal en un colegio pupilo. Una mujer denunció que su hijo de 7 años sufrió un ataque sexual por parte de varios alumnos mayores en la escuela Conrado Nalé Roxlo N°1211, a casi 500 kilómetros de la capital provincial, y que nadie lo ayudó.



Viviana -la madre de la víctima- pidió justicia por los hechos, ya que reveló, además, que su hija de 11 años presenció los aberrantes actos. “Ella vio todo y quedó en shock. Una de las amigas quiso parar el acto salvaje y la manosearon a ella también”, relató.

Tras la intervención del Ministerio de Educación de Santa Fe en el caso, la directora, una docente y un celador del colegio fueron desplazados de sus cargos en las últimas horas. A cada uno se le abrió un sumario administrativo para evaluar el nivel de responsabilidad que tuvieron en los hechos.

Por su parte, la víctima y su familia se encuentran recibiendo acompañamiento psicológico, mientras avanza la investigación.

Cómo se inició la denuncia

Según el expediente, la violación habría ocurrido en el internado de la escuela, donde los alumnos se quedan a dormir durante la semana. Si bien no trascendió la cantidad de chicos que participaron del abuso, se supo que las edades de los supuestos implicados oscilan entre los 10 y 15 años.

La madre también denunció que su hija de 11 años, que estudia en la misma escuela, escuchó los gritos de su hermano y vio parte de la agresión. Y detalló que la maestra, pese a que estaba cerca del lugar, no intervino.

Viviana radicó la denuncia el viernes pasado, luego de ver el estado en que se encontraba su hijo de 7 años, una vez que pudo tener contacto con él. “Estaba abstraído, con llanto permanente. Como bloqueado, traumado. Y con mucho dolor en el cuerpo”, describió.

Después de que la mujer indagara en la situación, el chico terminó confesando lo que había ocurrido mientras estaba en la escuela.

“Que paguen el dolor de este sufrimiento de mi hijo, al que le arruinaron su inocencia. Quiero que me den una explicación: ¿por qué no escucharon sus gritos desesperados pidiendo ayuda, por qué no fueron a ver qué pasaba? Lo abandonaron”, reclamó la mamá de la víctima.

A su vez, la mujer pidió a los padres de los chicos que van a ese colegio o que asistieron en otros años, a que hablen si pasaron por un hecho similar. “Dicen que pasaron muchas cosas: que los padres de esos niños hablen hoy, que no tengan miedo, que hablen, por favor. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser otro”, concluyó.