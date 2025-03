Convocatoria exitosa para los seleccionados de voleibol en Salta

El Club Libertad fue el escenario de la convocatoria para los seleccionados salteños de vóley sub 14, 16 y 18 masculino y femenino. Participaron 268 jóvenes voleibolistas, quienes demostraron un gran talento y entusiasmo por el deporte.

Los seleccionados salteños de vóley sub 14, 16 y 18 en la rama masculino y femenina, participaron de entrenamientos en el Club Libertad. La convocatoria tuvo el propósito de evaluar a los jóvenes con el fin de prepararlos para las próximas competencias nacionales.

Luis Herrera, manager de los seleccionados y entrenador del Club Libertad, manifestó que la convocatoria fue sorprendente debido al gran talento que demostraron los jóvenes voleibolistas. También indicó que solo resta pulir algunos detalles y agregó que " Salta es una plaza respetada a nivel nacional por su juego".

La proximidad de los torneos nacionales hace que el trabajo sea intenso y rápido. En mayo, el seleccionado sub 18 viajará a Misiones para disputar el torneo nacional, mientras que en julio, el sub 14 competirá en Bariloche y el sub 16 en Tucumán.

Asimismo, desde el Club se anunció que se realizarán nuevas convocatorias para seguir trabajando con los jóvenes voleibolistas y prepararlos para los torneos nacionales.