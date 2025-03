La emoción de Susana Giménez al recordar a Antonio Gasalla tras su fallecimiento

Antonio Gasalla falleció a los 84 años y la noticia causó mucha conmoción en el mundo del espectáculo argentino. Figuras como Martín Campilongo, Georgina Barbarossa, Marcelo Polino y obviamente no podía faltar el mensaje y la palabra de Susana Giménez, con quien compartió años en el programa.

La conductora charló con Germán Paolosky y todo el equipo del "Noti de la gente" que se emite durante el mediodía por Telefe y allí contó que tenía muchas ganas de verlo y que habló con su productor: "Realmente fue muy triste, despertarme y que me digan que Antonio había muerto".

Además, agregó: "Justo yo le dije a Fede Levrino (productor), aunque no me conozca, quiero ir a verlo, esto fue hacer tres o cuatro días, es como que tuve el presentimiento", reveló la conductora. También confesó que "todos me dicen que dejó de sufrir y que es mejor que haya partido".

La tristeza de Susana Giménez tras el fallecimiento de Antonio Gasalla:

"Si pienso en él, sé que le pasó lo mejor que le podía pasar. Es una cosa tan fuerte lo que dejó en mí Antonio. No solo dejó el éxito, la risa, la audiencia... Dejó una enseñanza de lo que es ser un profesional, fui demasiado feliz con él y lo adoré siempre", comentó Susana emocionada.

Susana destacó a Marcelo Polino y subrayó que fue "un amigo leal y hay que reconocerle lo que ha hecho" y dejó un último mensaje para Antonio: "Lo amaré mientras viva y lo admiraré siempre. Es un día triste, pero por él estoy contenta, basta de sufrimiento".