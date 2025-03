Mirtha Legrand le paró el carro a Cecilia Milone tras el escándalo con Julieta Novarro

El conflicto mediático desatado entre Cecilia Milone y la familia de Chico Novarro llegó hasta la mesa de Mirtha Legrand. El pasado fin de semana, Julieta Novarro, hija del cantante, defenestró a Milone por haber referido públicamente presuntas intimidades de su padre, fallecido en 2023.

A raíz de las declaraciones de Julieta Novarro, Cecilia Milone se defendió en redes sociales. En un explosivo mensaje a través de su Instagram, la cantante arremetió contra todos la que la critican.

Mirtha Legrand le respondió a Cecilia Milone

Mirtha Legrand se manifestó a través de mensajes de WhatsApp enviados a la periodista Karina Iavícoli, quien leyó su testimonio en vivo durante Intrusos, programa del que es panelista. "Doy por terminado el tema y esto para mí no resiste análisis", fue una de las frases de la Diva de los almuerzos.

En su texto de descargo, Milone asegura que Mirtha Legrand le dio micrófono a la hija de Chico Novarro como una especie de venganza hacia su persona. Según su testimonio, Mirtha reaccionó así principalmente porque la actriz y cantante no fue a su cumpleaños.



"Venganza… ¡que me veía venir! No le canté en el cumple, no le fui al primer programa y hoy me hizo destrucción total... cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella sabe quién arrancó a hablar... lo sabe ella y su descendencia. En fin... Nada que me sorprenda, ya", expresó Milone.

Sin embargo, la presentadora refutó esta versión. "Yo le agradecí, pero en el medio llama Cecilia por el escándalo que se había generado y decide bajarse, no ir al cumpleaños. Se bajó por el escándalo. Yo no fui quien la invitó, ella se ofreció. Yo le quería pagar", afirmó. Para cerrar el tema, sentenció: "Doy por terminado el tema y esto para mí no resiste análisis".