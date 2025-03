Disminuyeron en un 96,7% los casos de salmonelosis en Salta

El Ministerio de Salud Pública comunica que se registra una notable disminución en los casos de salmonelosis en Salta durante el último año.

Al comparar el número acumulado de casos notificados entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 10 de 2024, con un total de 360 casos confirmados, y el mismo periodo de 2025, con 12, se puede observar una disminución del 96,7% de positivos.

Según el corredor endémico, que compara la incidencia actual con la incidencia histórica de una enfermedad, actualmente Salta se encuentra en zona de éxito con una incidencia baja de casos, lo que significa que hay menos positivos de los esperados.

La jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, Paula Herrera, explicó que “este gran logro es gracias a las acciones interdisciplinarias, que venimos realizando desde febrero de 2024, enmarcadas en el cordón sanitario de la cuenca del río Arias-Arenales, en la que intervienen diferentes carteras del Gobierno provincial y las municipalidades de la zona”.

En el 2024 se notificaron 410 casos de salmonelosis en la provincia. Durante las primeras 10 SE de ese año se registraron 360 positivos, es decir, el 87,8% del total. A partir de la SE 10, se observa una reducción sostenida con valores cercanos a los 0-4 casos semanales, gracias a la puesta en acción de la estrategia del cordón sanitario.

Los casos se notificaron en los departamentos Capital (315), Rosario de Lerma (23), Cerrillos (18), La Caldera (6), La Viña (4), Los Andes (4), Cafayate (4), San Martín (4), General Güemes (4), Orán (3), Metán (2), Chicoana (2), Anta (1), Cachi (1), Guachipas (1) y Santa Victoria (1). Además 17 fueron diagnosticados en pacientes con residencia en otras provincias.

La población más afectada en el último año fueron los niños y adolescentes, comprendidos en la franja etaria de 2 a 14 años, totalizando el 49% de los positivos.

En 2025, hasta la SE 10, comprendida entre el 2 y el 8 de marzo, se confirmaron 12 casos de salmonelosis. De ellos, 10 en el departamento Capital, lo que representa el 83,3% del total. Además, se confirmó 1 en Cerrillos y 1 en Los Andes.

En lo que va de este año, los grupos etarios más afectados son los niños de 2 a 9 años, totalizando el 50% de los confirmados.

“La tendencia en 2025 muestra que, hasta el momento, los casos son esporádicos y han disminuido significativamente en comparación con el 2024, lo que podría reflejar una menor transmisión de esta patología”, afirmó Herrera.

Cordón Sanitario

Se trata de una estrategia intersectorial iniciada en febrero de 2024, en la cuenca del río Arias-Arenales, con el propósito de reducir la exposición de la población ribereña y de áreas adyacentes a focos de infección. Esta iniciativa abarca los departamentos Capital, Rosario de Lerma, Cerrillos, Chicoana y La Viña, donde se implementaron medidas integrales para el control y prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos.

Entre las acciones desarrolladas, se fortaleció la vigilancia epidemiológica sobre enfermedades hidrotransmisibles y alimentos contaminados, junto con actividades de capacitación, prevención y promoción de la salud.

Además, se conformaron 74 escuelas centinelas para el monitoreo de enfermedades, se incorporó la vigilancia por laboratorio de patologías transmitidas por alimentos y se implementó el operativo "Verano 2025", con un enfoque intensivo en el control de enfermedades vinculadas al agua y la alimentación.

Se realizaron, también, inspecciones en cultivos de hortalizas y se habilitó un tablero de monitoreo con indicadores epidemiológicos clave.

Asimismo, se llevaron a cabo intervenciones en focos de infección, con operativos en puntos críticos como el río Astillero y mercados locales. A través de la toma de muestras y la investigación epidemiológica de brotes, se logró identificar y controlar riesgos sanitarios de manera efectiva.

Se monitoreó continuamente la calidad del agua y de los alimentos bajo estrictos protocolos microbiológicos, lo que contribuyó a garantizar condiciones más seguras para la población.

La implementación de estas acciones dio cumplimiento a las disposiciones del Acta de Sentencia del Poder Judicial, Expediente Nº 800732/23, por la contaminación en la sub cuenca del río Arias-Arenales.

Prevención

El Ministerio de Salud Pública recomienda tomar precauciones en el manejo de alimentos, dado que las bacterias ingresan al cuerpo a través de la ingesta de aguas o comidas contaminadas tales como carne bovina y aviar, huevos, leche o mayonesa. También, los pescados y mariscos pueden transmitirlas.

Algunos frutos y vegetales frescos pueden haberse contaminado al ser lavados con agua no potabilizada. La contaminación, además, puede producirse en la cocina, si los jugos de carne cruda, de vaca o ave, entran en contacto con otros alimentos sin cocinar, como las ensaladas.

Para prevenir la salmonelosis, la cartera sanitaria recomienda:

Cocinar bien los alimentos. Las bacterias suelen encontrarse en productos animales y se pueden matar con el calor mientras se cocinan. Usar el microondas no es una forma fiable de matar bacterias.

Manipular los huevos con cuidado, cocinarlos bien y evitar hacer huevos poché (con la yema líquida).

Evitar las comidas que puedan contener ingredientes crudos. El aderezo de la ensalada César, el Tiramisú, los helados hechos en la casa y el glaseado pueden contener huevos crudos.

Mantener limpias las superficies donde se cocina, lavarse a conciencia las manos, así como las tablas para cortar y los cuchillos después de manipular alimentos por cocinar.

Evitar el contacto con las heces de las mascotas. Lavarse bien las manos con agua y jabón luego de tocar un animal.

No cocinar para otras personas cuando se esté enfermo, sobre todo si se tiene vómitos o diarrea.

Mantener la comida bien refrigerada. No dejar los alimentos cocidos fuera de la heladera por más de 1 hora.

Los síntomas más frecuentes de una infección por salmonelosis son: náuseas y vómitos; calambres abdominales; diarrea; fiebre y dolor de cabeza. Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda no automedicarse y consultar en un servicio de salud.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación