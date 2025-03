Caso Maradona: afirman que "hubo un plan" para matar al diez

El abogado de Ricardo Almirón, uno de los enfermeros acusados de "homicidio simple con dolo eventual" en el caso por la muerte de Diego Maradona, defendió nuevamente a su cliente durante una entrevista radial, asegurando que Almirón "cumplía órdenes" del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.



Tras la primera jornada del juicio, Rodolfo Baqué, defensor de Almirón, conversó con Radio Colonia y reiteró que existió "un plan criminal para matar" a Maradona, pero que su cliente no fue partícipe de este. Según el abogado, Almirón fue contratado para formar parte de un tratamiento psiquiátrico y cumplió con su tarea específica: "Él solo cumplió con las indicaciones médicas".

Baqué detalló que Almirón se encargó de entregar las pastillas psiquiátricas a Maradona, siempre siguiendo las órdenes de los médicos involucrados. "Almirón recibía órdenes directas de Luque y Cosachov", subrayó el defensor. También señaló que en los tres días previos al fallecimiento de Maradona, otro enfermero estaba en la casa del country de Tigre, y no Almirón ni Gisela Madrid, otra enfermera que enfrenta un juicio por el mismo caso. "Es una ridiculez que Luque, Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz apunten contra mi cliente", afirmó Baqué.

El abogado también abordó la solicitud de Dalma Maradona, Fernando Burlando, Mario Baudry, Verónica Ojeda y la Fiscalía de que él continúe con la representación legal de Almirón. Este punto será debatido en la segunda audiencia del juicio, prevista para mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro.



Baqué, visiblemente molesto, expresó que lo relevante en este juicio es determinar quién fue el responsable de la muerte de Maradona, y no su figura personal. "Lo que importa es saber quién mató a Maradona, no Baqué. Soy un cuatro de copas, papafrita", insistió, y agregó: "Quieren que me vaya porque defiendo a Madrid en otro juicio".

Por último, reveló que Almirón tiene plena confianza en su defensa. "Me dijo que Dios me puso en su camino. Está contento de que lo defienda", concluyó Baqué.