Aseguran que el Chato Prada engañó a Lourdes Sánchez con una modelo

Crecen los rumores de una fuerte crisis entre el productor de televisión Chato Prada y la bailarina Lourdes Sánchez. Fernanda Iglesias, después de destruir a Jorge Rial, reportó de la supuesta separación en "Puro Show", el programa de chimentos de El Trece. Allí, la panelista dio todos los detalles de la supuesta pelea incluyendo el fuerte motivo que la causó: una infidelidad por parte de Prada con una modelo en Buenos Aires.

La relación entre los dos mediáticos comenzó en 2009, cuando ella trabajaba como bailarina y él como productor en "Showmatch". Una crisis los separó meses después de iniciada la relación, pero se reencontraron tras un año distanciados y no se volvieron a separar. En 2016, llegó al mundo su hijo Valentín, y en 2023 (por insistencia de ella) finalmente se comprometieron. Sin embargo, si la información de Iglesias es verídica, la boda podría no llegar nunca más.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada, ¿separados por una infidelidad?

Hace varias semanas, Lourdes Sánchez se encuentra alejada de su familia debido a su trabajo como bailarina en los carnavales de Corrientes, su provincia natal. Estando allí, la modelo se habría enterado de una grave traición. "Hay crisis porque ella le confiesa a su amiga que se enteró que Chato la habría engañado con una modelo en Buenos Aires. Fue un mar de lágrimas. Se pone mal, se lo cuenta a esta amiga, que es la que lo cuenta a varias personas", reveló Fernanda Iglesias.

"La infidelidad sucedió en Buenos Aires mientras Lourdes estaba en los carnavales de Corrientes. Ella se puso muy mal", detalló la panelista sobre Lourdes Sánchez, quien deslumbró en el carnaval de su provincia. A pesar de la traición, Iglesias dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. "Quizás ocurra igual una reconciliación porque mañana organiza su cumpleaños ella en un bar en Corrientes. El Chato va a viajar con su hijo. Lourdes no viaja para acá porque dice que no tiene plata para el avión", cerró.

La respuesta de Lourdes Sánchez a los rumores de crisis con el Chato Prada

Los rumores de crisis no tardaron en llegar a Corrientes, donde encontraron la contundente respuesta de Lourdes Sánchez. La bailarina se sumó a la emisión de Radio Sudamericana y aseguró que no le molestan los cuestionamientos a su relación: "Yo estoy curtida, yo sé quien soy, la gente que me conoce también. Que hablen, el tiempo acomoda todo".