Ya son ocho los casos de Hepatitis A en el norte provincial

El Ministerio de Salud Pública informa que hasta la semana epidemiológica (SE) 10, que abarca del 2 al 8 de marzo, se notificaron ocho casos de Hepatitis A en el norte provincial.

Los mismos fueron registrados en Embarcación (3) y Santa Victoria Este (5). Del total, cinco casos fueron confirmados por laboratorio y tres por nexo epidemiológico.

Además, se descartaron 19 casos y uno permanece en estudio. Los afectados son niños, adolescentes y jóvenes adultos, con edades comprendidas entre los 4 y los 26 años.

Ante ello, la Dirección General de Coordinación Epidemiológica emitió una alerta de brote por Hepatitis A en Embarcación y en Santa Victoria Este. El director general, Francisco García informó que "un brote epidémico ocurre cuando los casos de una enfermedad aumentan por encima de lo habitual en una población. Esto puede abarcar incluso unos pocos casos si se trata de una enfermedad poco frecuente"

La Hepatitis A es una inflamación del hígado causada por un virus y se transmite por el contacto con personas infectadas o por consumir alimentos y agua contaminadas.

La jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de Salud, Paula Herrera informo que "para prevenir la enfermedad se debe tener una correcta higiene, lavado de manos, eliminación de excreciones y asegurarnos de que el alimento y el agua que consumimos sean seguros".

En la mesa de trabajo, que se realiza una vez por semana, integrada por representantes de diversas áreas gubernamentales, tales como los Ministerios de Salud Pública, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Infraestructura, Ambiente y Producción, Desarrollo Social y el Ente Regulador, se decidió realizar acciones de prevención en conjunto.

En este marco, se reforzará la vigilancia de las hepatitis virales, especialmente la Hepatitis A, monitoreando coberturas de vacunación y completando esquemas. Se trabajará en sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante signos y síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre, ictericia, malestar general, dolor abdominal asociado a coluria y acolia.

Además, se instruyó a los equipos de salud a optimizar la organización de los servicios de atención, garantizando el acceso al diagnóstico oportuno, brindando tratamiento adecuado y reforzando las medidas de promoción y prevención de esta enfermedad a través de la comunicación a la comunidad.

Alerta Nacional

El aumento de casos registrados en la provincia acompaña el incremento a nivel nacional. En la semana epidemiológica (SE) N°6 el Ministerio de Salud de la Nación notificó 24 casos de hepatitis A, de los cuales 12 son confirmados por laboratorio, localizados en CABA, Córdoba y Santa Fe. El resto en Salta, Formosa y Chubut.

Antecedentes

En los últimos 15 años, la Provincia de Salta ha presentado variaciones en la incidencia de la enfermedad. Durante los años 2010 y 2011 se notificaron 53 y 43 casos respectivamente, mientras que en 2014 se registró un brote significativo con 79 casos.

Qué es la Hepatitis A

La Hepatitis A es una enfermedad de comienzo brusco caracterizada por fiebre, anorexia, náuseas y dolores abdominales, seguida a los pocos días por ictericia, coluria y acolia. La mayoría de los niños (80-90 %) cursan la infección inadvertidamente. En los adultos las formas anictéricas llegan al 25 %.

Se transmite principalmente por vía fecal-oral, cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados con heces de una persona infectada. En el hogar, esto puede ocurrir si la persona que cocina no se lava las manos correctamente o si, después de ir al baño algún niño de la casa, no se higieniza de manera adecuada y toca alimentos o utensilios que otras personas podrían llevar a la boca.

El virus también puede transmitirse por contacto físico estrecho con una persona infectada, como ocurre, por ejemplo, durante el sexo bucoanal. Sin embargo, no se propaga por contacto fortuito.

Síntomas

El período de incubación de la hepatitis A suele ser de entre 15 a 50 días, dependiendo del inóculo y el individuo; el promedio es de 28 a 30 días.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, malestar general, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura de la orina, ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos) y materia fecal blanquecina. Sin embargo, no todas las personas infectadas presentan todos estos síntomas.

En algunos casos, la hepatitis A puede recidivar, es decir, una persona que se ha recuperado puede sufrir otro episodio agudo, aunque generalmente se recupera sin mayores complicaciones.

Prevención

La mejora del saneamiento, la inocuidad de los alimentos y la vacunación son las medidas más eficaces para combatir la hepatitis A.

La propagación de esta enfermedad puede reducirse mediante las siguientes acciones:

Un abastecimiento adecuado de agua potable y segura

Correcta eliminación de las aguas residuales de la comunidad

Prácticas de higiene personal, como lavarse regularmente las manos antes de comer y después de ir al baño.

Vacunación

La Vacuna Anti Hepatitis A se incorpora al calendario de vacunación nacional el 30/06/2005 (Res. Ministerial N° 653/05 Ministerio de Salud de la Nación). Se aplica al año de vida.

También está recomendada para población de riesgo:

Varones que tienen relaciones sexuales con otros varones, mujeres trans, trabajadoras y trabajadores sexuales.

Personas con desórdenes de la coagulación.

Enfermedad hepática crónica.

Personal de laboratorio que manipula muestras de virus de la Hepatitis A.

Personal gastronómico

Personal de maestranza que manejen residuos y servicios sanitarios

Personal de jardines maternales que asiste a niños menores de un año de vida.

Personas que viajan a zonas de alta o mediana endemia (en este caso el Ministerio de Salud no provee esta vacuna).

En el caso de estar incluido en alguno de estos grupos de población de riesgo, es necesario, presentar orden médica.

Otras medidas de prevención

Además de la vacunación, la hepatitis A también se puede prevenir mediante:

Manteniendo prácticas de higiene, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Utilizando lavandina concentrada al 1% para lavar todos los objetos que pudieran estar en contacto con materia fecal: baños, juguetes sexuales.

Usando preservativo y otros métodos de barrera como campos de látex, guantes o dediles para todos los momentos de la relación sexual.





