Guillermo Francos defendió el DNU del acuerdo con el FMI

El jefe de Gabinete aseguró que "mientras no sea rechazado por ambas cámaras, el decreto tiene fuerza de ley", en línea con la interpretación del Gobierno de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al DNU firmado por el presidente Javier Milei que habilita un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que "va a ser enviado de inmediato al Congreso de la Nación para que sea tratado como corresponda", en una maniobra para adaptarse a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que requiere que el Poder Legislativo apruebe por ley cualquier programa de financiamiento con el organismo.

"El DNU va a ser enviado de inmediato al Congreso de la Nación para que sea tratado como corresponda. Ahí hay todo un procedimiento que empieza por la comisión bicameral, de manera que será tratado en esa comisión en primera instancia y después, ese DNU tiene la fuerza de una ley. O sea, es lo que establece la Constitución. Mientras no sea rechazado por ambas cámaras, el decreto tiene fuerza de ley, ¿no?", planteó el funcionario este martes en diálogo con Radio Splendid.

"Esperemos a ver cuál es el trámite que le da el Congreso de la Nación si es que las cámaras pretenden rechazarlo, yo creo que no, porque la realidad es que son como 10 hojas en su profundidad y tiene una fundamentación histórica de la que los DNU que existieron antes vinculados a la relación con el FMI, y este no se aleja de todo lo que ha sido tratado antes", sostuvo.

Francos consideró que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública "pareciera que estuviera por encima de la Constitución porque es como que le pone facultades al Congreso o limita facultades del Ejecutivo que surgen de la propia Constitución". "A eso me refería yo y algunos lo tomaron como que yo decía que una es que una ley está por encima de la Constitución", aclaró.

"El DNU lo que establece es la facultad del Ejecutivo para aprobar un acuerdo en los términos que ahí se establece. Claramente dice: 'No se incrementa la deuda pública'. Con este acuerdo que se haga con el Fondo, no se va a incrementar la deuda del Estado Nacional, pero habrá un desembolso de fondos frescos que se va a utilizar para pagar vencimientos con el propio FMI en un caso o para pagar la deuda que tiene el Estado Nacional con el Banco Central, de manera que la deuda bruta del del tesoro no se va a incrementar en absoluto", insistió el jefe de Gabinete.