¿Cuáles son los montos de las asignaciones familiares de ANSES para marzo 2025?

El Gobierno, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó un nuevo incremento en las asignaciones familiares a partir de marzo de 2025.

Según lo establecido en la Resolución 152/2025, el ajuste será del 2,21%, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este aumento se enmarca en las disposiciones de la Ley Nº 24.714 y la Ley Nº 27.160, que regulan la movilidad de las asignaciones familiares.

Los montos de las asignaciones familiares de ANSES

Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $100.358 por cada hijo, beneficiando a trabajadores informales, monotributistas y otros grupos, como quienes reciben pensiones no contributivas y trabajadores de la economía popular.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto se incrementará a $326.822 por hijo, con el objetivo de brindar apoyo económico a las familias con niños y adolescentes que requieren atención especial.

Asignaciones Familiares por Hijo

El aumento también beneficiará a trabajadores en relación de dependencia que perciben Asignaciones Familiares por Hijo. Para el primer rango de ingresos, la asignación será de $50.116 por hijo, mientras que para aquellos con hijos con discapacidad, el monto ascenderá a $162.116.

Asignación por Ayuda Escolar Anual

Además del incremento, se otorgará un refuerzo extraordinario por única vez en marzo, que se pagará junto con la Asignación por Ayuda Escolar Anual.

Este bono será equivalente a la diferencia entre el monto actualizado de la asignación y $85.000. En caso de que el nuevo valor de la asignación ya sea igual o superior a esa cifra, el refuerzo no será otorgado.

El monto del refuerzo variará según la zona geográfica en la que residan los beneficiarios. Por ejemplo, en la Zona 1 será de $28.925, mientras que en las Zonas 3 y 4 se fijará en $1.203.

El objetivo de este bono es mitigar el impacto de los costos educativos, especialmente al inicio del ciclo escolar.

Requisitos para acceder a los planes sociales de ANSES

La AUH está destinado a madres, padres o tutores de menores de 18 años que no cuenten con empleo formal o que se desempeñen en sectores de bajos ingresos.

El programa está dirigido a personas que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones:

Desocupados: quienes no tienen empleo registrado ni cumplen con los requisitos para acceder a otras asignaciones familiares.

Trabajadores no registrados o sin aportes: personas que trabajan de manera informal, sin acceso a obra social ni aportes previsionales.

Trabajadores de casas particulares: aquellos que prestan servicios en hogares y no realizan contribuciones al sistema de seguridad social.

Monotributistas sociales: trabajadores autónomos inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.

Para recibir la AUH, las familias deben cumplir con ciertas obligaciones, entre ellas:

Presentación de la Libreta AUH: este documento certifica la asistencia escolar de los menores y el cumplimiento de controles de salud.

Actualización de datos: la información del grupo familiar debe estar correctamente registrada en la base de datos de ANSES.