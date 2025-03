Facundo Manes denunció a Santiago Caputo por amenazas coactivas

El diputado nacional de la UCR Facundo Manes denunció hoy penalmente al asesor presidencial Santiago Caputo por el delito de amenazas coactivas por los hechos ocurridos el sábado pasado cuando el presidente Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. “Ya me vas a conocer a mí”, le dijo Caputo según denunció Manes.

La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py por Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, los abogados de Manes, quienes pidieron que el sorteo del juez que intervendrá en el caso sea por bolillero y grabado. Además, el diputado pidió ser citado a declarar y tener en la causa el rol de querellante, lo que permite ser parte del expediente y pedir medidas de prueba.

En su denuncia, a la que accedió Infobae, Manes relató los hechos ocurridos el sábado. Contó que mientras Milei daba su discurso y hablaba de aumentar las penas para todos los delitos, el diputado radical Pablo Juliano le gritó si eso también era para el delito de estafa y las criptomonedas. En esa situación, Manes le mostró la Constitución Nacional y Milei le respondió: “¡Léela Manes!, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada, léela bien. Quizás, tu versión es con inteligencia artificial y cambiás de libertario a kirchnerista como hiciste vos Manes”.

“Fue en esos instantes cuando comencé a escuchar gritos que provenían de un palco superior ubicado detrás de mi persona. Cuando me di vuelta y alcé la vista observé a varias personas en uno de dichos palcos, entre las cuales identifiqué al Señor Santiago Caputo.” Todos desaforados, me gritaban e, incluso, este último hizo un gesto que en el contexto me intimidó, al acercar y retirar sus dedos índice y mayor a los ojos. También a ellos (y al Señor Caputo que estaba en el medio) les exhibí el texto de la Constitución argentina, relató Manes.

El diputado agregó: “Me dijo literalmente desde el balcón: ´¿No me escuchás? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!´. Según me refirió inmediatamente el Diputado Juliano -a mi lado- y que escuchó mejor, el Señor Santiago Caputo me dijo ´te voy a hacer mierda´”, completó.

La denuncia es por el delito de amenazas coactivas que tiene una pena de dos a cuatro años de prisión. Manes resaltó que Caputo no es un asesor más del presidente Milei sino que “tiene injerencia en cantidad de actividades y organismos del Estado, por más que no tenga asignadas tareas fijas” y forma parte de lo que el propio jefe de estado llamó “el triángulo de hierro” que conforman él, Caputo y su hermana Karina Milei.

Manes pidió distintas medidas de prueba, entre ellas que se cite a declarar como testigos a los diputados Juliano, Germán Martínez (Unión por la Patria), Marcela Coli, Melina Giorgi y Danya Tavella (UCR) y que el juez de la causa “disponga las diligencias necesarias a efectos de proteger mis derechos y los de mi grupo familiar”.