EEUU desclasificó archivos de Jeffrey Epstein, pero crece el reclamo a Donald Trump por la lista de cómplices

El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, desclasificó este jueves una primera etapa de los archivos de Jeffrey Epstein. El Presidente se reunió este jueves con un grupo de influencers conservadores a quienes les entregó una carpeta con presunto material de la investigación. La fiscal general, Pamela Bondi, había prometido divulgar información con nombres de los cómplices del magnate financiero y delincuente sexual, pero congresistas republicanos aseguran que solo difundieron la agenda de contactos que ya se había filtrado.

El Departamento de Justicia de EEUU informó esta tarde que la fiscal general, junto con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) "desclasificó y publicó archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y su explotación sexual de más de 250 niñas menores de edad en sus hogares de Nueva York y Florida, entre otros lugares".

La primera fase de los archivos desclasificados, que fueron entregados a periodistas de la derecha estadounidense, contiene "en gran parte documentos que se habían filtrado anteriormente pero que el gobierno de los Estados Unidos nunca había publicado de manera formal", reconoció el gobierno de Trump.

Quién fue Jeffrey Epstein

El multimillonario, vinculado a sectores importantes del mundo financiero y político local e internacional, apareció muerto en 2019 en una celda del Centro Metropolitano de Manhattan, semanas antes de que se llevara a cabo el juicio en el que estaba acusado de liderar una red de tráfico de menores. Su fallecimiento, lejos de poner fin al reclamo por Justicia, avivó la demanda social por la divulgación de la identidad de los socios del financista.

En 2024, la jueza Loretta A. Preska de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, ordenó publicar la lista de presuntas víctimas y cómplices de Epstein. La resolución fue la última presentación del caso de Virginia Roberts Giuffre, una mujer americana que denunció haber sido abusada por Epstein cuando era menor de edad.

El multimillonario era dueño de la isla "Little St. James", que abarca aproximadamente 29,13 hectáreas, y fue el lugar donde forzó a menores de edad a ser sus esclavas sexuales, Su mujer, Ghislain Maxwell, fue condenada a 20 años por delitos vinculados a la integridad sexual. Entre los presuntos cómplices se encuentra el príncipe Andrew de Inglaterra, acusado por Virginia Roberts Giuffre de haberla violado cuando tenía 17 años.

EEUU difundió primera tanda de archivos sobre Jeffrey Epstein

“Este Departamento de Justicia está cumpliendo con el compromiso del presidente Trump con la transparencia y levantando el velo sobre las acciones repugnantes de Jeffrey Epstein y sus co-conspiradores”, dijo Pamela Bondi y agregó que la primera fase de los archivos publicados hoy "arroja luz sobre la extensa red de Epstein y comienza a proporcionar al público una rendición de cuentas que se debió haber hecho hace tiempo”.

El director del FBI, Kash Patel, también se refirió a la divulgación de archivos. “El FBI está entrando en una nueva era, una que estará definida por la integridad, la rendición de cuentas y la búsqueda inquebrantable de la justicia. No habrá encubrimientos, no faltarán documentos y no se dejará piedra sin remover, y cualquier persona del FBI anterior o actual que socave esto será rápidamente perseguida", expresó.

Luego aseguró que si en los archivos "hay lagunas, las encontraremos. Si se han ocultado registros, los descubriremos. Y llevaremos todo lo que encontremos al Departamento de Justicia para que lo evalúen por completo y lo difundan de manera transparente al pueblo estadounidense como debe ser. El juramento que hacemos es a la Constitución, y bajo mi liderazgo, esa promesa se mantendrá sin concesiones”.

La fiscal general también le exigió al FBI que entregue los archivos restantes al Departamento de Justicia antes de las 8:00 a. m. del 28 de febrero. Además, ordenó al director, Kash Patel, que investigue por qué no se cumplió con la solicitud de todos los documentos.